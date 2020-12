Covid-19: altre due vittime in casa di riposo

Suelli, 8 dicembre 2020 – Purtroppo ancora vittime di Coronavirus nelle case di riposo in Sardegna. Oggi nel Trexenta sono deceduti due anziani ospiti della casa di riposo “Santa Teresa d’Avila” di Suelli, erano positivi al Covid-19. La struttura di proprietà delle suore del Getsemani, era stata commissariata dal sindaco lo scorso 2 dicembre. Il primo cittadino Massimiliano Garau aveva firmato l’Ordinanza sindacale per disporre “l’attivazione straordinaria ed eccezionale di un intervento di supporto e coordinamento della gestione emergenziale del focolaio Covid-19 venutosi a creare nella struttura per anziani” e la gestione della struttura al momento è affidata alla cooperativa Lago & Nuraghe. La notizia della morte dei due ospiti, una novantenne originaria di Senorbì e un 83enne di Selegas, si è diffusa destando profondo cordoglio. Domani verranno celebrati i funerali nei rispettivi comuni di provenienza.