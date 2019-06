Costa Smeralda: il burqini sbarca a Liscia Ruja

Porto Cervo, 27 giugno 2019 – Mentre in Francia e nel Nord Italia se ne discute animatamente, in Sardegna sbarca – forse per la prima volta, forse no – il burqini: il costume che sarebbe ispirato alle regole del wahabismo, una delle correnti islamiche più “oltranziste”.

Di donne più o meno giovani e più o meno velate, in Gallura, se ne vedono parecchie: ognuna con una storia diversa, ognuna con un velo differente – perché i veli sono tanti e non tutti hanno a che vedere con l’estremismo religioso in generale.

Fatto sta che, nonostante una certa abitudine al velo, la presenza del “primo” burqini a Liscia Ruja ha destato un po’ di curiosità.

Nessun episodio di intolleranza ha accompagnato la presenza del burqini in spiaggia – e ci mancherebbe altro – ma la curiosità è stata talmente tanta da spingere alcuni bagnanti a fare alcuni scatti che sono stati fatti ieri mattina.

Va da sé che questo costume – il materiale è lo stesso di un normale bikini – può essere usato anche per motivi di salute: coprendo completamente la pelle, esso diminuisce radicalmente l’esposizione solare e quindi il rischio cancro.

Ciò che colpisce gli occhi occidentali è, però, il contrasto che a volte si crea tra l’uomo (svestito alla moda occidentale) e la donna (coperta dalla testa ai piedi).

Insomma, una società “multiculturale” si vede anche da queste “sfumature”, che possono piacere o anche no: l’importante è trattarsi (reciprocamente) con rispetto.