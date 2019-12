Olbia: ecco il corso per diventare tecnico superiore aeromobili

Olbia, 20 dicembre 2019 – Un corso di alta specializzazione post diploma per diventare tecnico di aeromobili: adesso, a Olbia, si può. L’inaugurazione avverrà il prossimo 23 dicembre e sarà, la città, una data storica.

L’evento si svolge al Deffenu: luogo in cui avverranno le lezioni per “Tecnico superiore per la manutenzione di Aeromobili 4.0” che saranno erogati dall’associazione “Its Sardegna 4.0” composta dalla Fondazione Its Mo.So.S. di Cagliari e dalla Fondazione Its Efficienza Energetica di Macomer.

Il Deffenu di Olbia non un istituto qualsiasi: è socio fondatore della Fondazione Its Mo.So.S. che fa parte del progetto.

I corsi sono rivolti a chiunque abbia un diploma di scuola superiore e voglia ottenere una specializzazione in più per entrare nel mondo del lavoro ultra qualificato.

I corsi avranno un forte legame con il mondo del lavoro: il 30% delle attività formative si svolgono in azienda.