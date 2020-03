Coronavirus: stop a congressi ed eventi sportivi

Olbia, 04 marzo 2020 – La sospensione delle attività didattiche in tutto il territorio nazionale è solo una delle tante misure prese con il Dpcm di oggi 4 marzo.

Una delle decine di provvedimenti che hanno lo scopo di limitare la diffusione del virus Covis-19, arrivato a toccare 2706 persone (207 guariti, 107 deceduti – dati del 4 marzo).

Per quanto riguarda la Sardegna, sono due i casi inseriti nel bollettino della Protezione civile: uno è l’imprenditore ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari, l’altro è il professore che si trova in isolamento domiciliare. In totale, la Sardegna ha fatto 42 tamponi.

Tornando alle misure del Dpcm, si legge nel documento che sta circolando:

la sospensione di congressi, riunioni meeting in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;

la sospensione di manifestazioni e di eventi di qualsiasi natura , svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

, svolti sia pubblico sia privato, che comportano di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti allenamenti e competizioni a porte chiuse;

sospese le attività didattiche in ogni scuola di ogni ordine e grado;

sospesi viaggi di istruzione, scambi, gemellaggi; i dirigenti scolastici possono attivare la modalità didattica a distanza ove possibile.

Ci sono norme che riguardano anche pazienti ricoverati o in attesa:

Pronto soccorso: gli accompagnatori non potranno rimanere nelle sale d’attesa salvo specifiche indicazioni da parte del personale sanitario;

strutture di ospitalità, lungo degenza e Rsa: ingressi limitati ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.

Le imprese e gli enti pubblici sono invitati a usare lo smart-working.

E ancora: