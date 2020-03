Coronavirus, dubbi e sintomi: ecco il numero verde da chiamare

Olbia, 15 marzo 2020 – Data la forte emergenza di questo periodo, causa Coronavirus Covid-19, la Regione Sardegna ricorda l’importanza della collaborazione dei cittadini.

Per qualsiasi informazione o dubbio si può chiamare il 1500 o il numero verde 800311377, numeri attivi tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 8 alle 20.

Se si ha necessità è consigliato contattare telefonicamente il proprio medico o pediatra.

Solo IN CASO DI EMERGENZA si può chiamare il 118 SENZA RECARSI IN DIRETTAMENTE PRONTO SOCCORSO.

In base al Decreto #Iorestoacasa (DPCM 9 Marzo 2020), per motivare gli SPOSTAMENTI, in caso di controlli da parte della polizia è necessario scaricare e compilare l’apposito modulo di autodichiarazione reperibile cliccando qui oppure sulla pagina home del sito della Regione Sardegna.

Ricordando a tutti che gli spostamenti sono consentiti solo ed esclusivamente per motivi di lavoro, per l’acquisto di beni di prima necessità e per motivi di salute, l’invito è sempre quello di restare a casa.