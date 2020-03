Coronavirus, servizio psicologico: si raddoppia contro il panico

Olbia, 9 marzo 2020 – A partire da oggi raddoppiano le ore del servizio gratuito telefonico per il filo diretto di assistenza psicologica, in merito alla criticità del Coronavirus.

Il numero verde 800197500 e il numero di cellulare 3791663230 sono già operativi, e a partire da oggi anche dalle ore 15 alle ore 19.

L’Ordine Psicologi della Sardegna si avvale di numerose psicologhe che si sono messe immediatamente a disposizione con tutta la loro professionalità.

Specialmente per gli anziani questo risulta essere un servizio che offre un grande supporto. Diversi sono i motivi ci possono portare a vivere in uno stato emotivo molto fragile per poter affrontare al meglio, questi giorni difficili.

La consulenza telefonica gratuita intende offre un grande aiuto a tutti, nel riuscire a gestire al meglio le proprie emozioni, creando nuovi punti di forza per superare le criticità.

Anche questa iniziativa può rendersi utile indirettamente per riuscire a contrastare il diffondersi del contagio. Talvolta il panico e la paura possono indurre a comportamenti irrazionali, che finirebbero per nuocere a se stessi e agli altri.