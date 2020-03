Coronavirus: sardi bloccati in Corsica, chiesto rimpatrio

Olbia, 19 marzo 2020 – L’emergenza sanitaria in corso nel nostro Paese, ha veduto la regione Sardegna trovarsi costretta ad assumere misure drastiche per cercare di arginare il diffondersi del Coronavirus sull’Isola.

Il consigliere del m5s Roberto Li Gioi si fa portavoce della richiesta di decine di sardi che rimangono al momento bloccati in Corsica per le disposizioni vigenti.

“Decine e decine di nostri connazionali si trovano bloccati in Corsica e, nonostante la possibilità di rimpatrio previa autorizzazione del Presidente della Regione, non possono tornare in Sardegna perché non è previsto alcun collegamento marittimo tra le due isole, fino a nuovo ordine. A denunciarlo è l’amministratrice del Gruppo Facebook Sardi in Corsica, Stefania Orrù. Condividendo le preoccupazioni di questi cittadini, accolgo il loro appello – comunica il consigliere del m5s Roberto Li Gioi – e chiedo al Presidente Solinas che venga fatto il possibile per permettere a questi lavoratori di rientrare a casa dalle loro famiglie”.