Coronavirus Sardegna, aggiornamento: 38 casi totali

Cagliari, 12 marzo 2020 – Nuovo aggiornamento sui casi positivi di Coronavirus in Sardegna.

I casi totali, ora, sono 38: lo conferma la Regione Sardegna e in particolare l’Assessorato regionale alla Sanità, raggiunto al telefono da Olbia.it.

Questa mattina, infatti, le principali testate cartacee riportavano un 38esimo caso per il quale non è arrivata alcuna nota stampa. Abbiamo così sentito l’Assessorato che ha confermato la notizia arrivata in Regione ieri sera, in tarda serata.

Il 38esimo caso non è stato ancora inserito nel conteggio della Protezione Civile, il quale è fermo a 37.

La ProCiv emette il suo bollettino ogni giorno nel tardo pomeriggio.

A livello nazionale, i casi positivi totali sono 12.462:

10.590 sono i positivi attuali;

1.045 le persone guarite;

827 i pazienti deceduti.

Tra i positivi:

6866 sono ricoverati in ospedale, di cui 1.028 in terapia intensiva;

3724 sono in isolamento domiciliare.

A questi dati, riporta la mappa interattiva, mancano quelli dell’Abruzzo che non stati inviati.