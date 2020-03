Coronavirus: Radio Internazionale Costa Smeralda non si ferma

Olbia, 21 marzo 2020 – Un periodo difficile per tutti gli italiani, difficile per chi in questo momento non sta lavorando,e non riesce a guardare al futuro con la giusta serenità sempre teso per l’ascolto del bollettino quotidiano capace di fare la conta degli infettati dei guariti e dei deceduti.

Radio Internazionale Costa Smeralda, cerca in questi giorni di regalare a piene mani momenti di serenità, di ottimismo e di divertimento. Un palinsesto completamente rivisitato che oltre alla musica, immancabile, prevede 15 appuntamenti con i notiziari curati dall’agenzia Area, la rassegna stampa in diretta con le riflessioni dei direttori di

Galluraoggi.it , Emanuele Bonora, di Olbia.it, Angela Galiberti, e di Ajonoas , Claudio Moica e Mario Tasca direttore del tg di Sardegna 1.

Tante le novità per alleggerire le giornate di chi ascolta : dal Pensiero Positivo del mattino curato da Luisa Cardinale, alle lezioni di spagnolo di Ana Maria Serna, allo sport in casa con le indicazioni di Mario Rama e Camillo Zucconi, fino ai giochi per bambini da fare a casa, ritrovati e spiegati da Silvana Cossu. La ricerca musicale di Paolo Masala,

la poesia di Massimo Eretta e Rosario Melita e i consigli di Giovanna Campisi per vivere le giornate a casa tenendo conto della comodità senza dimentica il buon gusto. La radio, mai come in questi momenti può essere di conforto, può riempire le giornate e donare serenità. Grazie alla tecnologia si trasmette da casa, senza perdere di vista il contatto con la gente.

Ogni giorno ospiti diversi che attraverso il telefono, raccontano la propria

esperienza, ma anche le proprie passioni, le aspettative e con ironia e buon gusto riescono a rendere leggero l’ascolto da casa. Un’esperienza unica, che Radio Internazionale Costa Smeralda condivide con gli ascoltatori ogni giorno , dando comunque spazio alla musica , sempre di qualità.

E’ possibile seguire tutti gli appuntamenti dalle frequenze in FM #92.8 e #96.00, 100,5- #104,3 dal sito www.radiointernazionale.it e dalla App Olbia City Coast Emerald.