Coronavirus Olbia: 300 attività controllate, diverse persone denunciate

Olbia, 14 marzo 2020 – Una vera e propria task force in azione: tutte le forze sono in campo con un solo obiettivo, vale a dire far rispettare le prescrizioni emanate dal Governo Conte e le ordinanze emesse dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi, e dunque tentare di bloccare l’avanzata del Coronavirus Covid-19 che in Sardegna ha provocato 50 contagi.

In prima linea è la Polizia Locale di Olbia, coordinata dal comandante Giovanni Mannoni, insieme all’Ages Olbia che circola per la città con un messaggio registrato sparato -per così dire – a “1000 decibel” – che invita tutti a stare a casa e a uscire solo per necessità comprovate.

In questi giorni di città silenziosa che attende di poter ripartire, la Polizia Locale olbiese ha dato via a una serie di controlli a tappeto nei confronti dei pubblici esercizi coinvolti dall’ultimo Dpcm emesso dal premier Giuseppe Conte, nonché delle persone obbligate all’isolamento fiduciario poiché rientrate dalla penisola.

Su oltre 300 attività controllate solo 3 sono state sanzionate: segno che la città ha risposto molto bene alle prescrizioni impartite.

Quindici invece le persone controllate: alcune di queste sono state denunciate per non aver rispettato rispettato la quarantena imposta.

Diversi i posti di blocco per il controllo delle auto in transito.

La Polizia Locale, dunque, è sul territorio ma è anche al telefono: tantissimi cittadini chiamano in Comando per avere informazioni su come si devono comportare.

Insomma, la Locale c’è: saranno giorni molto intensi quelli che verranno.