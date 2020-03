Coronavirus in Sardegna: i casi rimangono 2

Olbia, 05 marzo 2020 – Quanti casi di Coronavirus in Sardegna? Anche su questi dati serpeggia la confusione tra i lettori di tutte le testate giornalistiche che esprimono il loro “disagio” nei commenti sotto gli articoli.

Si tratta di un “disagio” comprensibile: le fonti sono tantissime, non sempre autorevoli. Nei giorni scorsi è stata condivisa in modo praticamente virale una vera e propria bufala, poi segnalata anche dal sito Bufale.net, ma sono anche stati diffusi in modo del tutto sbagliato i dati di uno dei pazienti ricoverati, generando l’effetto “gogna”.

Il flusso di informazioni, in casi come questi, è doverosamente costante, ma spesso tra una condivisione e l’altra ci si può confondere e ci si può perdere: le condivisioni social, infatti, possono non rispecchiare data e ora di pubblicazione e non sempre, specialmente quando si è sovraccaricati di informazioni da più fonti, si presta attenzione a cosa dice il testo o alla data di pubblicazione/condivisione.

Cerchiamo, dunque, di fare un po’ di chiarezza rimettendo in fila tutto ciò che è successo negli ultimi giorni per ricostruire il flusso informativo e chiarire le idee a quanti si domandano se ci sono contagiati in Sardegna.

Allo stato attuale, i casi di Coronavirus in Sardegna sono due e sono entrambi a Cagliari:

un imprenditore ricoverato al Santissima Trinità, rientrato da una fiera avvenuta a Rimini;

un professore in isolamento domiciliare, rientrato da un congresso svoltosi a Udine.

Entrambi i casi sono entrati nel bollettino della Protezione Civile: qui sotto, il bollettino diffuso ieri pomeriggio.

Il bollettino del 4 marzo 2020 (dati Ministero Salute)

In Sardegna, dunque, vi sono due casi di Coronavirus Covid-19 di importazione. Al momento non vi è alcun focolaio: la Sardegna non è una zona cluster.

Rispetto al 3 marzo, inoltre, sono raddoppiati i tamponi fatti: al 4 marzo, la Sardegna ha compiuto 42 accertamenti tramite tampone.

Altri due sardi, invece, sono positivi al Covid-1 e sono ricoverati in altre regioni: