Coronavirus, caso sospetto in carcere: detenuto trasferito ai domiciliari

Tempio Pausania, 16 marzo 2020– Un detenuto nel carcere di Bancali a Sassari è finito agli arresti domiciliari per motivi sanitari, dovuti a sospetto contagio coronavirus.

A disporre la diversa misura di cautela nei confronti di un 37enne, tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti, è stato il Tribunale di Tempio, su ordine del gip Caterina Interlandi, dopo la segnalazione di un possibile contagio di Covid 19. Come riporta L’Unione Sarda l’uomo, tre giorni prima del trasferimento nel carcere di Sassari, avvenuto lunedì scorso, era stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso dove a bordo era presente il pilota Areus contagiato dal Covid-19.

A seguito del contatto ravvicinato con l’elicotterista positivo al Covid-19 il detenuto è stato quindi inserito nell’elenco delle persone a rischio contagio.

Dopo la segnalazione all’ATS Sardegna e alla direzione della struttura penitenziaria sassarese per il giovane, che al momento non presenta nessun sintomo e sta bene, su ordine del gip, in via cautelativa di tipo sanitaria, sono scattati gli arresti domiciliari con quarantena e probabilmente verrà sottoposto al test con tampone.