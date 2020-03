Coronavirus, Aspo Olbia: soppressa Linea 9

Olbia, 16 marzo 2020 – Nuovo aggiornamento sulle linee Aspo che cambiano a causa dei provvedimenti anti Coronavirus.

L’Aspo ha deciso, in accordo con il sindaco di Olbia, di sospendere la Linea 9: si tratta della linea che collega il porto Isola Bianca al centro urbano. Di seguito il comunicato integrale.

“Con riferimento all’Ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020 a firma del Presidente della Regione Sardegna “Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID 19 nel territorio regionale della Sardegna”, e in accordo con il Sindaco di Olbia Dott. Settimo Nizzi, a far data da martedì 17 marzo 2020 e sino a nuove disposizioni, anche la linea 9 Porto-Centro-Porto sarà soppressa”.