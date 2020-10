Coronavirus, +58 casi tra Sassari e Gallura: una vittima

Olbia, 18 ottobre 2020 – Mai così tanti in una sola giornata: 230 casi di Coronavirus in 24 ore, questa la comunicazione domenicale dell’Unità di Crisi regionale della Sardegna. Quasi 2000 i tamponi compiuti rispetto al dato precedente: per la precisione 1.911. Altro dato importante riguarda come questi 230 nuovi casi sono stati individuati: 113 rilevati attraverso attività di screening, cioè anche con il contact tracing, e 117 da sospetto diagnostico, cioè le persone che presentano i sintomi e fanno il tampone e/o il sierologico.

Una delle due vittime registrate oggi era residente nel Nord Sardegna: una donna di 78 anni. Invece, tra Sassari e Gallura – ancora non vengono forniti dati disaggregati per zona omogenea – sono stati registrati +58 casi rispetto alla giornata precedente. Ignota al momento la distribuzione comunale delle persone positive al Sars-Cov-2.

Oggi è prevista la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte per l’illustrazione del nuovo Dpcm. A livello nazionale, i contagi hanno toccato gli 11.705 casi e sono in arrivo nuove restrizioni.