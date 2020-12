Confartigianato Sardegna, Brexit: preoccupano le nuove normative

Cagliari, 28 dicembre 2020 – Gli effetti della Brexit stanno per entrare nel vivo. Manca poco a quando la tanta attesa Brexit sarà una realtà che coinvolgerà milioni imprese europee, tra cui quelle della nostra Isola.I prodotti sardi sono tra i più esportati nel Regno Unito, è c’è molta preoccupazione tra gli operatori commerciali.

L’accordo in extremis non rasserena le oltre 1.000 piccole imprese sarde che esportano in Gran Bretagna. Oltremanica quasi 50milioni di euro di prodotti dall’Isola. Matzutzi (Presidente

Confartigianato Sardegna): “Il timore più grande è quello di essere

travolti da burocrazia e complicazioni”. La certificazione dei

prodotti passerà da CE a UKCA e complicazioni previste anche per il

commercio on line.

Fra qualche giorno la Brexit sarà una realtà per milioni di imprese

europee, comprese quelle della Sardegna, che esportano i loro prodotti

Oltremanica. Ma la firma di questo storico accordo commerciale

sottoscritto tra Europa e Gran Bretagna non rasserena le realtà

produttive isolane che si domandano quali saranno i rapporti che

regoleranno l’export di Sardegna, Italia ed Europa verso Inghilterra,

Galles, Scozia e Irlanda del Nord. Sono, infatti, più di un migliaio

le piccole aziende sarde che commerciano con Londra e che rischiano

una brusca frenata nei loro affari. Gli ultimi dati disponibili

parlano di oltre 50milioni di euro annui di prodotti sardi piazzati

sul suolo britannico.

Cosa cambierà per chi vorrà vendere beni e servizi nel Regno Unito?

Come si dovranno comportare gli artigiani per lavorare sul posto con

le proprie maestranze e professionalità? Ci saranno complicazioni o

facilitazioni? Cosa accadrà al commercio on line? Sono questi alcuni

degli interrogativi su ciò che potrà accadere alle aziende

esportatrici isolane, quesiti che Confartigianato Imprese Sardegna ha

raccolto in queste ultime settimane.

“Nessuno conosce nel dettaglio l’accordo che regolerà i rapporti

commerciali tra Regno Unito dalla UE, e ciò ci preoccupa abbastanza –

afferma Antonio Matzutzi, Presidente di Confartigianato Imprese

Sardegna – anche perché auspicavamo l’istituzione di un’area di libero

scambio con regole armonizzate, ma di questo, per ora, nessuno ne

parla. Soprattutto servirà particolare attenzione nel caso in cui il

Regno Unito decidesse di chiudere accordi bilaterali con paesi come

gli Stati Uniti. Per questo è necessario essere certi che quel paese

non diventi un punto di ingresso per prodotti di Italian Sounding e

non a norma europea”.

Infatti, dal primo gennaio, alimentari, abbigliamento, arredamenti,

macchinari ma anche servizi alle imprese, materie prime e semilavorati

dovranno, dopo tanti anni, nuovamente passare una dogana e svariati

controlli ed essere accompagnati da numerose certificazioni e

documenti. Per questo, tutte le cessioni di merci dall’Italia al Regno

Unito rappresenteranno operazioni di esportazione; sarà perciò

necessario espletare formalità doganali, tra cui la presentazione

della dichiarazione, l’assegnazione del numero di riferimento

dell’operazione, l’attribuzione del DAE (Documento Accompagnamento

Esportazione) e la ricevuta di uscita della merce. Di conseguenza, di

fatto le relazioni commerciali tra Regno Unito ed Europa saranno

fortemente rallentate.

Qualcosa da pagare in più ci sarà anche sul fronte del commercio on

line. “Con la Brexit, il web, che di fatto godeva del libero scambio,

viene fermato – continua Matzutzi – acquisti e vendite, infatti, d’ora

in poi, verranno equiparati a importazioni ed esportazioni, e quindi

regolati da imposte doganali, per far entrare e uscire beni dalla Gran

Bretagna, anche se le regole commerciali dovranno ancora essere

scritte”.

Complicazioni anche per le “marcature e certificazioni” dei prodotti;

per esempio, si passerà da quella CE alla UKCA (United Kingdom

Conformity Assessed) anche se la CE sarà accettata ancora per 1 anno.

“Dobbiamo prepararci a nuove regole e a nuovi standard da applicare

per ogni prodotto – prosegue Matzutzi – non sarà facile ma come

Associazione stiamo per predisporre degli incontri, che si svolgeranno

in webinar, proprio per preparare gli imprenditori, ovviamente appena

appena si conosceranno i dettagli dell’accordo”.

Secondo le segnalazioni che Confartigianato Sardegna ha raccolto in

questi mesi dagli imprenditori sardi, le principali preoccupazioni

sono 2: l’eventuale applicazione di IVA e dazi, e l’aumento della

burocrazia. Nel primo caso, l’applicazione dell’IVA alle merci

esportate e l’eventuale introduzione di dazi, comporterebbe un

maggiore costo finale per l’acquirente inglese che, visto l’aumento di

prezzo, potrebbe anche rinunciare a quel bene. Problema che, secondo

le imprese, non dovrebbe porsi per i prodotti sardi, essendo

fortemente tipicizzati, regionalizzati, molto richiesti e, una buona

parte dei quali, non sostituibili da prodotti locali inglesi tantomeno

da beni che potrebbero arrivare da altre nazioni. Nel secondo caso, il

timore più grande, anche prima dell’aumento delle tasse, è quello di

un “fiorire” di norme, leggi, direttive, circolari esplicative che

andrebbero a ingrossare il carico burocratico che già grava sulle

attività produttive italiane. E, come si sa, l’incertezza non

favorisce le aziende e le “non decisioni” danneggiano le attività

imprenditoriali.

Secondo i dati più recenti, di inizio 2019, le imprese sarde hanno

piazzato sul suolo inglese oltre 47 milioni di euro di merci.

I dati elaborati dall’Osservatorio per le MPI di Confartigianato

Imprese Sardegna sull’export delle MPI isolane nel Regno Unito, su

fonte ISTAT, ci dicono come questo Paese risulti essere il 9° mercato

di destinazione delle esportazioni manifatturiere della Sardegna.

Quanto ai settori, i prodotti maggiormente esportati sono stati gli

alimentari, seguiti dai prodotti in legno e metallo, pelletteria,

abbigliamento e tessile, mobili e ceramiche. A livello provinciale, in

testa l’area del Sud Sardegna con 25,530 milioni di euro, seguita da

Cagliari con 18,750, Sassari con 1,436, Oristano con 880mila euro e

Nuoro con 189mila euro.

Per Confartigianato Sardegna, il problema più importante che le

aziende potrebbero dover affrontare, potrebbe essere quello relativo a

ciò che, attualmente, dal punto di vista tecnico, non può essere

definito “esportazione” ma che potrebbe diventarlo improvvisamente,

con la conseguente introduzione della normativa doganale europea”.

L’invito che l’Associazione Artigiana rivolge agli imprenditori sardi

è quello di essere, in ogni caso, preparati al fatto che il Regno

Unito sarà, dal primo gennaio, un Paese terzo.

“Però il timore più grande è quello di tornare indietro di decenni –

rimarca il Presidente – passando da una situazione di libera

circolazione di merci e lavoratori ad una frattura profonda, fatta di

chiusura dei mercati e ripristino di dazi e tariffe, sia da una parte

che dall’altra”. “Come Associazione Imprenditoriale – conclude

Matzutzi – siamo fiduciosi che l’Italia e l’Europa saranno in grado di

trovare le modalità necessarie per gestire e minimizzare le ricadute

di quanto si potrà verificare”.

Le eccellenze della Sardegna tra cui alimentari, abbigliamento, ceramiche, lavorazione cuoio, artigianato, ora attendono con il fiato sospeso i dettagli dell’accordo.