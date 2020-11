Centro accoglienza, denuncia sindacale: risse, feriti e zero tamponi da 15 giorni

Monastir, 16 ottobre 2020 – Ancora tensione nel centro accoglienza di Monastir, uno dei più importanti della Sardegna. La scorsa notte è stata molto complicata per gli agenti di Polizia intervenuti sul posto insieme ai soccorritori a causa di alcune risse e altri episodi di violenza che hanno visto protagonisti gli ospiti all’interno.

Secondo quanto riporta l’Unione, all’interno dello stabile alcuni ospiti avrebbero trasformato alcuni oggetti in “armi”: si sarebbero verificate delle aggressioni con feriti (4 in pronto soccorso) e sarebbero stati danneggiati gli arredi. Il Sap di Cagliari, sindacato di Polizia, ha lanciato l’allarme sulle condizioni in cui gli operatori sono costretti ad intervenire.

In questo periodo, caratterizzato da un meteo clemente e temperature molto miti, gli sbarchi sono aumentati ma secondo il Sap le misure di sicurezza non sarebbero state adeguate. “Non si è fatto nulla e siamo di nuovo in emergenza con risse, furti, scavalcamenti. Più di ogni altra cosa allarma il problema Covid. Sono più di quindici giorni che non vengono effettuati i tamponi ai nuovi sbarcati”, ha dichiarato Luca Agati, segretario provinciale del Sap, all’Unione.