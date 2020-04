Cantiere Sassari-Olbia: operai dal Nord Italia, ma senza quarantena

Berchidda, 19 aprile 2020- Alcuni lavoratori del cantiere della superstrada Sassari- Olbia, precisamente del Lotto 5, giunti dal Nord Italia subito dopo le vacanze di Pasqua, non avrebbero fatto la quarantena prevista per tutti coloro che arrivano in Sardegna nel rispetto delle norme anti contagio.

È stato il sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, a porre all’attenzione il problema alla Regione Sardegna visto che la strada attraversa il territorio di sua competenza. A riportare la notizia La Nuova Sardegna. Il sindaco Nieddu da giorni attende chiarimenti in merito al fatto che alcuni lavoratori che operano nel cantiere Lotto 5, una volta rientrati in Sardegna subito dopo le ferie pasquali, non avrebbero rispettato l’obbligo di isolamento volontario imposto dalle ordinanze del presidente della regione Sardegna Christian Solinas.