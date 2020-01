Giovani talenti olbiesi alla ribalta: ecco Carla Serra ed Emanuele Littera!

Olbia, 2 gennaio 2020 – Il talento musicale a Olbia a quanto pare è divenuta una regola genetica.

Si è tenuta lo scorso 29 dicembre nella città di Burgos in provincia di Sassari, la prima edizione del concorso canoro Canzonissima mini Festival.

L’evento è stato organizzato da Jolie Produzioni in collaborazione con la Leva 80, e il patrocinio del comune di Burgos.

Davvero inaspettata la grande affluenza di concorrenti al concorso canoro riservato ai piccoli artisti. Oltre 500 le persone presenti tra concorrenti e accompagnatori, e un caloroso pubblico al battesimo di questo nuovo concorso canoro.

I nostri piccoli olbiesi Emanuele Littera e Carla Serra, si sono aggiudicati il premio giuria per l’originalità del brano con la canzone “Immaginiamo il Natale”.

Il pezzo è risultato essere l’unico inedito in gara ed è stato scritto e composto dai cantautori Gianmario Littera e Vincenzo Serra, genitori degli interpreti. Tra le motivazioni della giuria per l’aggiudicazione del premio, c’è stato l’alto valore morale riconosciuto alla collaborazione artistica di due famiglie in nome della musica.



Vincenzo Serra, ancora emozionato per la vittoria conseguita, per il momento si limita a un breve commento: “Quest’anno, grazie al mio amico, fratello, compare Gianmario Littera, abbiamo realizzato, con la collaborazione di Emanuel Lissia, Antonello Errica, una canzone di Natale”.

La piccola Carla e il giovane Emanuele si sono portati a casa una cassa Bluetooth karaoke con microfoni integrati, quale premio della competizione.

I vincitori assoluti della prima edizione del Canzonissima mini Festival 2019 sono stati: Alexander Cappai, categoria Yunior che si è portato a casa una chitarra acustica Ibanez; Annalisa Sotgiu, categoria Joung vincitrice di una bellissima tastiera musicale compresa di sgabello, cuffie e microfono professionale; la giuria ha voluto inoltre premiare le doti canore di Annalisa, regalandole un inedito scritto per lei; Margherita Palaè stata la vincitrice del premio per il video promo che ha ottenuto più visualizzazioni, like, commenti e condivisioni. Anche a lei la giuria ha consegnato un inedito.

La giuria era composta da Paolo Gara, Marco Piras, Marco Mura, Francesco Africano e Pierpaolo Canu.