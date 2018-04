Sardegna: il turismo russo si appassiona ai cammini sardi

Olbia, 07 aprile 2018 -Il prodotto turistico del cammino continua a mietere successi in tutto il mondo: lo si è visto chiaramente durante la recente fiera turistica internazionale di Mosca, dove è stato pubblicizzato il Cammino di Santa Barbara, che ha riscosso grande risalto. Hanno infatti visitato lo stand espositivo allestito dalla Regione Sardegna l’ambasciatore italiano a Mosca, il direttore generale dell’Enit e il proprietario della grande catena commerciale Magazzini Gum, oltre a migliaia di cittadini e numerosi tour operator, con i quali sono stati attivati contatti per incrementare le presenze di turisti russi in Sardegna.

La possibilità di esercitare la pratica del pellegrinaggio e dell’escursionismo, esplorando le chiese dedicate alla patrona dei minatori, che è particolarmente venerata dai cristiani ortodossi, affascina i turisti russi.

Grazie al prezioso contributo offerto da Padre Giovanni Guaita, un sacerdote iglesiente ortodosso residente a Mosca, la Fondazione del Cammino di Santa Barbara, presieduta da Giampiero Pinna, ha firmato un protocollo di intesa con la Chiesa ortodossa dei santi Cosma e Damiano del Patriarcato di Mosca, per promuovere tra i fedeli ortodossi proficui viaggi nel sud ovest sardo, alla scoperta dell’itinerario dei minatori.