Calangianus: occorrono autisti per Truck

Calangianus 12 Novembre 2018 – L’amministrazione comunale di Calangianus si fa portavoce di questa richiesta da parte di un importante consorzio di trasporti su gomme della Regione Veneto.

Annucio di ricerca autisti anche da formare per:

Importante Consorzio Trasporti su gomma con sede nella regione Veneto, ricerca 400 autisti di varie tipologie, con patente CE – DE e residuale anche B con CQC.

•autisti locali, mezzi con patenti B e C, che rientrano in giornata. Trasferta e pasti inclusi. Stipendio netto € 1.800,00

• autisti nazionali, che usano qualsiasi tipo di mezzo. Lavoro articolato in 5 giorni a settimana. Stipendio netto omnicomprensivo € 2.000,00

•autisti internazionali, autotreni, autoarticolati e possibilità di trasporti eccezionali. Orari flessibili ma sempre nel rispetto delle norme contrattuali. Trasferta da 1 a 3 settimane al mese. Stipendio medio mensile netto da € 3.000,00 a € 4.000,00