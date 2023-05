Calangianus, grande participazione per screening sanitari: 304 gli esami effettuati

Calangianus. Sono terminate le visite sanitarie alla popolazione di Calangianus che ha partecipato agli screening carotideo e aneorisma dell'aorta organizzati dall'associazione Sardegna For You e dal Comune di Calangianus. Un totale di 304 esami effettuati: questo conferma la grande partecipazione dei cittadini e non.

Il sindaco Fabio Albieri sottolinea: "Ringrazio l'associazione Sardegna For You e la vicesindaca Beatrice Manca per l'organizzazione impeccabile e le tantissime persone che si sono sottoposte alle visite. Per quanto ci riguarda proseguiremo nell'organizzazione di giornate come queste, perchè la salute delle persone rappresenta una nostra assoluta priorità".