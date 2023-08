Cala dei Sardi, NSS Wine: l'e-commerce per chi fa le vacanze in barca

Olbia. Il mondo del vino italiano incontra il lusso delle vacanze in barca con NSS Wine, un servizio innovativo che soddisfa i palati più esigenti degli amanti del mare e del bere bene. Funziona così: il cliente che prenota una vacanza in barca a vela in Sardegna dalla base charter di Cala dei Sardi, o in Toscana da Cala de’ Medici, ha la possibilità di farsi recapitare direttamente a bordo le sue bottiglie preferite da una selezione di best seller. Un servizio apparentemente banale ma così non è. La genesi di NSS Wine ce la siamo fatta raccontare direttamente dal suo ideatore, Alessandro Righi, appassionato di vacanze in barca e grande intenditore di vini.





Tutto nasce dal fatto che sono una persona esigente nel fare la cantina a bordo e spesso, all’inizio di una vacanza in barca, ho trovato difficoltà nel trovare presso i Marina enoteche con a disposizione una buona scelta di etichette. Trascorrere del tempo a bordo di un catamarano è magnifico, ma se alcuni momenti conviviali sono accompagnati dal buon vino, ancora meglio.



NSS Wine, enoteca on board per una vacanza da gustare

Sono un charterista nautico da qualche anno, affezionato cliente della NSS Charter di Simone Morelli, ed è proprio da una chiacchierata con lui che ho pensato di proporre il servizio di enoteca on board con una selezione di vini valida e raffinata, e, soprattutto ai prezzi di mercato. Da qui l’idea di un sito internet dedicato, www.NSSwine.com, un vero e-commerce dove il cliente può scegliere tra una selezione mirata di vini e spumanti che incontrano vari gusti, geograficamente collocati in base al porto di partenza della vacanza in barca.



Dalla Sardegna alla Toscana, una degustazione dell'Italia

Quindi avremo, ad esempio, il Cannonau e il Vermentino in Sardegna, o il Chianti in Toscana. Unica eccezione non italiana che abbiamo introdotto è nel mondo delle bollicine, lo Champagne, che spesso viene richiesto a bordo delle imbarcazioni con clientela internazionale. E siccome ci siamo resi conto che c’è anche una clientela appassionata di birra, sempre nell’ottica di proporre un prodotto particolare, sul nostro sito c’è una scelta di birre tedesche di altissima qualità. Nel sito, per completare la cambusa, è possibile trovare anche il mirto artigianale, immancabile in una vacanza in Sardegna, e del buon olio extravergine di oliva.



NSS Wine, un brand che significa qualità e servizio al top

Ho scelto il nome NSS Wine in accordo con Simone Morelli, patron di NSS Group, per definire il legame con la NSS Charter, usando volutamente lo stesso corporate design. Sono sicuro, anche perché l’ho provato di persona, che il cliente NSS Charter riceva qualità e servizi al top, e il nostro webshop, unitamente alla consegna a bordo, è perfettamente allineato alla politica aziendale che Simone porta avanti da anni. Per questo ci siamo trovati d’accordo su tutto.

Alessandro Righi è il CEO della Palorino, azienda che da oltre 25 anni è punto di riferimento a livello internazionale per quanto riguarda l’export di vino italiano. Amore per il vino e qualità senza compromessi sono i punti cardinali della Palorino che, grazie al contatto diretto ed al forte legame personale con i migliori produttori italiani, dall’Alto Adige alla Sicilia, è in grado di soddisfare ogni esigenza. La forza della Palorino è inoltre la qualità della logistica. La sede di Bolzano dispone di un grande magazzino centrale a temperatura controllata, in grado di reagire in tempi molto brevi ad ogni richiesta.