Caccia in Sardegna: ecco il convegno a Oschiri

Oschiri, 27 settembre 2019 – “La Caccia in Sardegna: lo stato dell’arte e le prospettive future”: questo il titolo dell’incontro – dibattito che si terrà questa sera a partire dalle ore 18 al centro polivalente del Comune di Oschiri, Piazza Nuccio Floris.

Dopo il gradito saluto del Sig. Sindaco Piero Sircana, l’incontro inizierà con la premiazione della Sig.ra Valentina Acciaro cacciatrice FIDC, vincitrice del primo concorso fotografico Federcaccia Sardegna.

Di seguito ci sarà una parte dedicata alla caccia nella letteratura Sarda. Il dott. Roberto Carta farà una relazione con il titolo “La civiltà della caccia nella letteratura e nella cinematografia sarda”, e introdurrà e dialogherà con il Sig. Tino Demuru autore del libro “ I miei 50 anni di caccia in Sardegna”.

Chiusa la prima parte, si procederà con la relazione del presidente provinciale della federcaccia Sassari sig. Mario Azara.

Il Presidente regionale Avv. Davide Bacciu, che proprio la mattina del venerdì, parteciperà alla riunione del comitato regionale faunistico, relazionerà in merito al calendario venatorio e in particolare su quanto deciso in comitato sull’apertura della caccia a Lepri e Pernici.

Non mancherà altresì un intervento dedicato alla caccia alla Migratoria con le ultime novità illustrate con un video realizzato appositamente dal Dott. Michele Sorrenti dell’ufficio nazionale avifauna migratoria.

Apposito intervento riguarderà altresì la caccia al cinghiale e le previsioni del quarto provvedimento sulla eradicazione della peste suina e le richieste di modifica dello stesso.

Seguirà l’apertura del dibattito agli intervenuti con finale momento conviviale.