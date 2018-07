Gallura, turista violentata: in carcere venditore di cocco

Budoni, 27 luglio 2018 – I Carabinieri di Budoni hanno arrestato un giovane di 30 anni, originario della Campania, con l’accusa di violenza sessuale. Ad accusare il 30enne, venditore di cocco nella località gallurese, una giovane ragazza di 20 anni originaria della Toscana.

Stando alle prime ricostruzioni, i due si sarebbero conosciuti in spiaggia: lei si trovava a Budoni in vacanza, lui lavorava in spiaggia come venditore di cocco. Una sera si sarebbero incontrati nuovamente e in quella occasione si sarebbe consumata la violenza.

La ragazza, due ore dopo l’episodio – grazie al sostegno di un’amica, ha denunciato tutto ai Carabinieri di Budoni che hanno arrestato poi il giovane nei giorni scorsi.

Il giovane accusato si trova ora in carcere a Lanusei. In seguito all’incidente probatorio che si è svolto nel Tribunale di Nuoro, la ragazza ha confermato la sue versione mentre la difesa ha asserito che si è trattato di un rapporto consenziente.