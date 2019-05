Buddusò: lo scrittore Flavio Soriga incontra i ragazzi dell’Istituto tecnico

Buddusò, 26 maggio 2019- Lo scrittore Flavio Soriga, vincitore del premio Italo Calvino per inediti, incontrerà i ragazzi dell’Istituto Tecnico Commerciale di Buddusò il prossimo lunedì 3 giugno. Nel corso dell’incontro previsto alle ore 18.30 presso la sala conferenze della Biblioteca comunale di Buddusò, lo scrittore di Uta presenterà il suo ultimo libro “Nelle mie vene”.

Protagonista del romanzo è Aurelio Cossu, “nato e cresciuto in un paesino vicino a Cagliari, un uomo che ha una compagna, una figlia, un lavoro in tivù. Aurelio, la cui vita dipende dalla generosità altrui, dalle donazioni di sangue di perfetti sconosciuti, è un uomo che non si ferma un istante, guidato da un sentimento di mai completa appartenenza, dal bisogno di trovare un senso ai molti destini che scorrono nelle sue vene. Intellettuale sui generis, lavoratore precario e scettico nel competitivo mondo della televisione, assume la grandezza di un antieroe mite e tenace per il modo in cui sa abbandonarsi pienamente ai momenti più improbabili dell’esistenza – come quando si trova alle prese con un misterioso latitante còrso, ai confini della legalità. Con voce avvolgente, che sembra seguire il rollio dei pensieri tra l’isola e la terraferma, Soriga dà vita a un racconto che è un sorprendente noir isolano, un reportage coraggioso sulla Sardegna più lontana dall’immaginario comune e un sorridente bilancio sul ruolo degli intellettuali nel nostro mondo distratto”.

La presentazione è aperta a tutti.

