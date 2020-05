Briatore: passaporto sanitario impossibile, per turismo serve data certa

Olbia, 29 maggio 2020 – Flavio Briatore, uno dei mattatori delle estati smeraldine con il Billionaire, ha rilasciato una lunga intervista alla Nuova Sardegna in cui spiega, dal suo punto di vista di imprenditore, cosa sarebbe fondamentale sapere oggi per il turismo.

Se da una parte si complimenta con la Regione sarda per la gestione della Fase 1, sulla Fase 2 Briatore ha qualche perplessità soprattutto perché ancora oggi non si capisce come ci si potrà spostare e non si conoscono ancora le date della ripartenza e fa un paragone con la Spagna, che ha deciso di riaprire dal primo luglio: “Se io voglio andare a Barcellona so che da quella data posso prenotare, in Italia non si capisce”, dice l’imprenditore alla Nuova.

Sul passaporto sanitario, invece, l’idea di Briatore non positiva: “è impossibile da realizzare, per avere qui i turisti dovrà bastare un’autocertificazione”.

Per quanto riguarda la data di riapertura, secondo l’imprenditore piemontese potrebbe essere quella del primo luglio. Altrove, ha spiegato, i governi si stanno attrezzando. Per esempio, lo stesso Briatore nel Principato di Monaco ha firmato un protocollo con il governo per poter riaprire in sicurezza.

