Bortigiadas e Ploaghe piangono lo chef Gigi Sini

Ploaghe, 14 dicembre 2020 – Lutto nel mondo della cucina sarda. Ieri le comunità di Bortigiadas e Ploaghe hanno salutato nella chiesa di Cristo Re per l’ultima volta il noto chef Gigi Sini stringendosi con affetto e riconoscenza al dolore dei familiari per la scomparsa del loro amatissimo congiunto. Gigi Sini è scomparso all’improvviso a soli 60 anni dopo una vita dedicata a trasmettere l’amore per la cucina sarda. Era rinomato chef e proprietario del Ristorante Golden Gate di Bortigiadas che, nel corso degli anni, aveva acquistato rilanciandolo.

Lo chef, originario di Ploaghe, aveva cominciato ad intraprendere la carriera tra i fornelli giovanissimo, con esperienze presso il Toluca di Platamona e poi al ristorante Marinaio di Ploaghe. Dal 1991 si era dedicato al ristorante Golden Gate di Bortigiadas. Gigi Sini era sposato, aveva avuto due figlie e tre nipoti, con loro aveva condiviso una vita da imprenditore impegnato a diffondere l’arte culinaria. Tanti sono gli allievi che ha formato con generosità, indirizzandoli ad una professione che necessita sempre il massimo impegno e attenzione.

La notizia della morte del noto chef, benvoluto e conosciuto in tutta la Sardegna, fin da subito ha suscitato profondo cordoglio. Il sindaco di Bortigiadas, Emilio Deiana, appresa la notizia dell’improvvisa scomparsa, aveva lasciato un commosso messaggio di riconoscenza per un grande professionista che ha dato lustro alla Gallura: “Oggi per Bortigiadas e per tutta la Sardegna è stato un bruttissimo risveglio. La morte di Gigi, mitico proprietario del Ristorante Golden Gate, ci ha lasciati attoniti e sgomenti. Grazie a lui e alla sua famiglia – originaria di Ploaghe – il nostro paese e il nostro territorio è entrato a buon diritto nelle tappe obbligate della grande ristorazione di qualità. Hanno investito in un locale “periferico”, ai confini dell’impero, e ne hanno fatto una delle realtà imprenditoriali più riconoscibili di tutto il Nord Sardegna e non solo. Abbiamo fatto, nel suo locale, decine e decine di matrimoni, centinaia di cene e di incontri: ogni volta era una festa di sapori, di qualità, di genuinità e di amore per la Sardegna. La morte arriva così, improvvisa, e lascia senza fiato, senza rimedio, senza giustificazione. Alla moglie, alle figlie e a tutti i familiari arrivi il nostro abbraccio e la nostra riconoscenza”.

Migliaia i commenti su Facebook per esprimere vicinanza e affetto alla famiglia dello chef sardo, tra questi anche il messaggio commosso del Sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu: “Una triste notizia per tutta la comunità ploaghese. Una grande persona ed un ottimo imprenditore ci ha lasciato prematuramente. Ploaghe si stringe intorno ai familiari”. Anche il noto scrittore-giornalista, Gilberto Arru, decano degli enogastronomi sardi ha voluto ricordare l’imprenditore originario di Ploaghe: “Gigi Sini, patron del Golden Gate, ci ha lasciato troppo presto. Imprenditore coraggioso (creare e gestire una struttura così importante non è stato facile) e infaticabile fino all’ultimo. Non mancherà solo alla famiglia ma anche agli Amici e a tutto il settore della ristorazione sarda e non solo”.