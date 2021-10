Blatte nella mensa dell'asilo: l'intervento dei Nas

Oristano. Il Nucleo Antisofisticazioni dei carabinieri di Cagliari ha emesso il 29 ottobre un provvedimento di chiusura per "carenze igienico sanitarie " rivolto alla mensa situata nell'asilo di via Campania a Oristano. Secondo quanto riportato dai carabinieri sarebbero state ritrovate "blatte e sporcizia diffusa". Il rappresentante della ditta che nel 2019 si è aggiudicata l'appalto per la gestione delle mense scolastiche nel Comune di Oristano precisa che, "si è trattato di due insetti trovati nel bagno e non in cucina, dato che all'esterno della struttura sono in corso i lavori e questo ha provocato la fuga delle blatte verso l'interno del locale". La chiusura temporanea verrà recovata dopo ulteriori controlli. Lo riporta La Nuova.