Biker perde portafoglio in vacanza: glielo riportano i Carabinieri

Bono. Storia a lieto fina per un turista austricao in vacanza in Sardegna in sella alla sua moto in compagnia di altri biker. L'uomo, senza accorgersene, ha perso il portafoglio durante una pausa ricreativa a Bono.

Il titolare del bar, resosi conto del fatto, ha preso il portafoglio e lo ha portato ai Carabinieri. Il Nucleo Radiomobile dell'Arma aveva notato il passaggio del gruppo di biker e si è messo subito alla sua ricerca. Alla fine, i carabinieri li hanno ritrovati tutti a Bono, dove stavano cercando il portafoglio. I militari hanno così restituito il portafoglio al legittimo proprietario che, con sollievo e gioia, ha potuto continuare il suo tour.