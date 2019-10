Berchidda: torna la “Camminata tra gli olivi”

Berchidda, 18 ottobre 2019 – Una camminata sensoriale, a spasso tra olivi millenari alla scoperta della natura del territorio più autentico, dove la tradizione della coltivazione, raccolta e lavorazione delle olive, i colori ed il paesaggio si fondono in un perscorso di ricerca immersivo assicurando tante emozioni e relax.

Anche quest’anno in Sardegna l’Associazione nazionale Città dell’olio propone la “Camminata tra gli olivi”. Alla manifestazione, giunta felicemente alla terza edizione, domenica 27 ottobre, in tutta Italia aderiranno 124 Città dell’olio. In Sardegna hanno aderito 13 comuni e tra questi c’è anche Berchidda. Sarà una domenica speciale anche per festeggiare i 25 anni delle Città dell’olio.

Il piccolo paese alle pendici del Monte Limbara è prezioso custode di antiche memorie che regalano deliziose seduzioni.

Sulla pagina ufficiale www.camminatatragliolivi.it si legge che: “Visitarlo significa ammirare la straordinaria bellezza del patrimonio naturalistico, incontrando tra i boschi di lecci, sughere e ginepri, l’antica atmosfera di dolmen, menhir e nuraghi; gustare delicatamente il vino “Vermentino” accompagnato dagli abbondanti piatti tipici della tradizione paesana; toccare le memorie, accarezzando le forme del tempo che si incrociano con il moderno; ascoltare e parlare di musica e di cultura tra le note estive del Festival Internazionale Time in Jazz; sentire l’eufonica tranquillità e l’affascinante freschezza dell’aria fine e stuzzicante; partecipare in allegra compagnia alla vita del paese per godersi i momenti e gli spazi che lasciano indimenticabili ricordi. Berchidda è tutto questo, la gioia delle percezioni, luogo dove poter godere bonariamente le emanazioni della macchia mediterranea seguendo i segni del tempo.”

INFO PERCORSO

La facile camminata, di circa un’ora, prevede la partenza da Piazza del Popolo, nel centro storico di Berchidda. Il percorso, di circa 2.5 km, si snoda lungo un’agevole strada dove sono presenti vigneti di Vermentino e nuovi impianti di oliveti e vecchi alberi di olivastro innestati con cultivar bosana.

Sempre immersi nella lussureggiante macchia mediterranea tra querce, fichi d’india, lecci e lentischi, sia potranno ascoltare appassionate lezioni sulla toponomastica locale, sulle cultivar del territorio e sui benefici alimentari derivanti dal sapiente consumo dell’olio extravergine di olivo. Per informazioni basta cliccare qui o chiamare al n. di telefono 0797039007

Gli altri comuni sardi che aderiscono all’iniziativa sono Dolianova, Giba, Gonnosfanadiga, Ittiri, Masainas, Riola Sardo, Santadi, Sini, Serrenti, Orosei, , Uri e Usini. Tredici comuni, 13 tappe di un incantevole itinerario di valorizzazione dei territori vocati alla produzione del prezioso oro verde in Sardegna.