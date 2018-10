Berchidda: successo per la camminata tra gli olivi

Berchidda, 1 novembre 2018- Successo per la seconda edizione della Camminata tra gli olivi, manifestazione nazionale alla quale quest’anno hanno aderito 16 comuni della Sardegna tra cui Berchidda, l”unico della Gallura. Domenica scorsa, 28 0ttobre, i partecipanti sono stati circa 60, l’iniziativa promossa dal Comune rientrava nelle giornate nazionali di diffusione della cultura dell’olio, organizzate dall’Associazione Città dell’Olio. Il Vicesindaco Pierangela Mazza, in qualità di Vice Coordinatrice regionale della manifestazione, ha affermato, che questo evento ha il duplice scopo di diffondere l’esperienza di gruppo all’interno di paesaggi olivetati e la conoscenza del prodotto nelle sue varietà.

La camminata prevedeva la partenza dalla Piazza del Popolo, ubicata nell’accogliente centro storico di Berchidda, attraverso un’agevole strada alle pendici del monte Limbara per raggiungere dopo circa due ore la località “S’orighina”. Durante tutto il percorso i partecipanti sono stati accompagnati dalla visione di una vegetazione lussureggiante disseminata su un’ampia e panoramica vista in cui campeggia la solitaria sentinella del Monte Acuto. Prima tappa in un oliveto immerso tra querce, lecci e lentischi, poi tutti verso il rudere del vecchio mulino ad acqua, oggi avvolto dalla tipica macchia mediterranea. Vicino a questa ormai silenziosa fucina si è parlato del territorio di Berchidda e delle principali coltivazioni utilizzate nell’area. Non sono mancati i riferimenti ai principi organolettici e ed ai molteplici benefici alimentari collegati al consumo dell’olio d’oliva. Infine, rientro al paese e trasferimento presso il Museo del Vino- enoteca regionale per degustare dell’ottimo pane e dell’olio di qualità.