Olbia, banda ultra larga in arrivo a Murta Maria: al via i lavori

Olbia. La frazione di Murta Maria, nel comune di Olbia, si prepara a fare un importante passo avanti verso la digitalizzazione. Da domani, 11 novembre, prenderanno il via i lavori per la realizzazione dell'infrastruttura passiva per la banda ultra larga, un intervento che rientra nel piano di sviluppo delle aree bianche della Regione Sardegna.

I lavori, che saranno eseguiti dalla società Arcipelago S.C.P.A. di Trento, interesseranno diverse vie della località, tra cui Via Maltineddu, Via Punta di lu Focu, Via Monte Freare e il viale principale di Murta Maria. L'intervento prevede la posa di pozzetti, armadi tecnologici e tubazioni interrate che andranno a costituire l'infrastruttura necessaria per portare la connessione ad alta velocità nelle abitazioni.

Le operazioni di scavo e installazione, che si protrarranno fino al 7 dicembre, comporteranno alcune modifiche alla viabilità. In particolare, nelle strade interessate dai lavori sarà istituito un restringimento della carreggiata con limite di velocità a 10 km/h e, dove necessario, sarà attivato un senso unico alternato regolato da semafori o movieri.

L'amministrazione comunale ha disposto che i lavori vengano eseguiti dalle 7:30 alle 17:00, con l'obbligo di messa in sicurezza del cantiere durante le ore notturne. Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza dei pedoni, per i quali saranno predisposti appositi corridoi di passaggio nelle aree interessate dai lavori.

Questo intervento rappresenta un importante passo avanti per il territorio, che presto potrà beneficiare di una connessione internet più veloce e stabile, allineandosi agli standard delle grandi città e rispondendo alle crescenti esigenze di digitalizzazione delle famiglie e delle attività commerciali della zona.

(P.A.)