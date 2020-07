Auto usate in Sardegna: il mercato nel 2020

Cagliari, 19 luglio 2020 – Dopo aver archiviato il 2019 con il segno positivo ed una crescita costante, il mercato delle auto usate in Italia, ed in particolar modo in alcune regioni, continua a far segnare numeri incoraggianti. In questo 2020, infatti, la Sardegna continua a dimostrarsi una regione molto avvezza all’acquisto di vetture usate. Secondo gli ultimi dati, nei primi sei mesi del nuovo anno i passaggi di proprietà sono aumentati del +3,1% con 668 passaggi ogni 10 mila abitanti.



Dati che sembrano essere coerenti su tutte le province sarde. Al primo posto di questa particolare classifica c’è Sassari che fa segnare un aumento del 3,7% delle vetture usate. Al secondo posto Cagliari, poi Nuoro e Oristano.



Se si considera la popolazione residente, la provincia più in forma è Nuoro, seguita da Sassari, Oristano e Cagliari. Tra le auto usate più vendute, il segmento più amato sembra essere quello delle utilitarie. Secondo una recente statistica, infatti, il 30% delle vetture usate acquistate nella regione fa parte di questo segmento. Il 24%, invece, è una berlina mentre il 13% i Suv. Più staccati i monovolumi e le auto familiari.



E le motorizzazioni? Continuano a tenere banco le auto diesel con il 73% delle preferenze. Al secondo posto le auto alimentate a benzina, con il 23%. Crescono, seppur di poco, le auto a basso impatto ambientale, soprattutto le auto ibride che fanno segnare un incoraggiante 1% in questi primi sei mesi.



Quali sono le auto usate preferite in Sardegna?

Secondo le statistiche l’auto più ricercata è la Fiat Panda. Non a caso in Italia è da anni la più venduta dell’intero mercato. È un’auto molto amata perché è comoda e versatile. L’abitacolo è su misura per quattro e l’infotainment è dotato del sistema Uconnect, completo di radio, connettività Bluetooth e supporto per lo smartphone. E grazie all’app Panda Uconnect, compatibile con i dispositivi iOs e Android, è possibile interfacciarsi col sistema di bordo, per gestire audio, telefono, navigatore e tutta una serie di servizi utili.



Si tratta di un’auto agile, facile da guidare e sicura. Il cambio dà una discreta manovrabilità. L’auto consuma poco e concede percorrenze elevate anche in città, soprattutto con le unità a gasolio. È versatile e pratica come poche altre utilitarie.



Altra vettura molto amata in Sardegna è la BMW X3 usata. Un’auto che piace per la sua classe e la comodità che dona. Con la BMW X3 la sensazione è di viaggiare in un vero salotto. Si tratta di una vettura dotata di bmw connected app, scaricabile nel telefonino per ampliare le diverse funzionalità del sistema di infotainment. La guida è stabile e sicura, e la vettura garantisce una spinta consistente e consuma poco: accoppiato al rapido e dolce cambio automatico a otto marce, assicura lo sprint che serve per una guida disinvolta. I freni sono praticamente perfetti e le ruote motrici danno una mano sui fondi a scarsa aderenza.