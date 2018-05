L’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO cerca nuovi soci per la Sardegna

Olbia, 20 maggio 2018 – Mancano ancora pochi giorni per partecipare al bando di selezione, per titoli e colloquio, dedicato alla reclutamento nazionale di nuovi soci dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO.

Per la Sardegna, saranno selezionati 10 nuovi giovani che dovranno avere tra i 20 e i 35 anni, dovranno essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e/o universitario ed essersi distinti per merito in ambito scolastico e/o accademico e/o professionale, nei campi dell’educazione, della scienza e della cultura.

Costituiranno ulteriore titolo preferenziale la conoscenza di base del mandato dell’UNESCO e le esperienze pregresse nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite (volontariato, attività di ricerca e di studio, tirocini e stage).

Alcuni ambiti scelti entro i quali avverrà la selezione sono: Educazione, con comprovata conoscenza nel campo dell’istruzione scolastica o universitaria; Progettazione europea; Comunicazione, con esperienza nel settore / stampa/ social media; Organizzazione di eventi; Scienza e Tesoreria. I nuovi soci regionali selezionati affiancheranno nelle attività gli altri membri, già individuati in una precedente selezione, e supporteranno i rappresentanti regionali dell’Associazione.

Le domande, corredate di curriculum vitae, lettera motivazionale (in formato PDF) e breve video di presentazione (della durata massima di 1 minuto e da inviare tramite un link privato su un canale a scelta del candidato, preferibilmente YouTube) dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 maggio 2018, con posta elettronica indirizzata a [email protected] Per ulteriori informazioni vi invitamo a consultare il bando reperibile qui

In foto Sara Simona Cipolla: rappresentante della Sardegna, classe 1983, si è laureata in Ingegneria civile-idraulica. Dottorato in ingegneria civile, ambientale e dei materiali con indirizzo scienza e tecnologie dell’acqua. Specializzata nella modellazione numerica dei sistemi di drenaggio urbano e nello studio di soluzioni nature-based per limitare l’impatto antropico sul ciclo idrologico. Ha conseguito master (Smart cities e la sfida al cambiamento climatico, 2013) e programmi internazionali (Pioneers into practise, Climate KIC 2015) volti alla creazione di progetti innovativi sul tema del cambiamento climatico. Ha all’attivo numerose pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e nazionali di settore.