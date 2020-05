Assl Olbia, tamponi ad anziani: “Grazie Forze Armate”

Olbia, 26 maggio 2020 – Lo screening sulle strutture assistenziali e sanitarie della Gallura è concluso: decine e decine di anziani e operatori sono stati sottoposti a tampone per rilevare l’eventuale presenza del virus Sars-Cov-2. Un’azione importante che, sul territorio, è stata compiuta dalle Forze Armate con il supporto logistico della Brigata Sassari: la Assl Olbia desidera ringraziare tutti i militari coinvolti che, con grande umanità e professionalità, hanno compiuto questa missione.

“Si è concluso in questi giorni il lavoro della task force sanitaria di Esercito e Marina per contrastare la diffusione del Coronavirus nelle strutture sanitarie assistenziali della Gallura. La Direzione della Assl Olbia ringrazia i militari per l’impegno e l’importante lavoro di collaborazione portato avanti”, spiega la Assl Olbia.

“Il team di medici e infermieri della sanità militare, guidato dal colonnello Stefano Ciancia, ha operato in coordinamento e a supporto dell’Unità di crisi locale del Nord Sardegna e del Centro di coordinamento dei soccorsi della Prefettura di Sassari”.



“I medici con le stellette e i camici bianchi e personale infermieristico della Ats – Assl Olbia, con il supporto della Brigata “Sassari”, hanno condotto un’attività di screening nelle comunità alloggio e in quelle per anziani di diversi comuni galluresi”.



“Un prezioso contributo che ha consentito di mappare la situazione delle residenze per anziani, evitando che si sviluppassero dei focolai in quelle che vengono considerate strutture a rischio”, dichiara il direttore della Assl di Olbia, Paolo Tauro.

Tra le strutture sottoposte a screening è rientrato anche il Dormitorio per i senzatetto di Olbia, compresa la “divisione distaccata” di Isticcadeddu che ha completato il suo servizio domenica scorsa.