ASSL Olbia: dal Rotary arrivano in dono quasi 1400 mascherine

Olbia, 6 maggio 2020 – Ancora donazioni e tanta solidarietà, che sembrano diventare un abbraccio caloroso in un momento in cui la distanza individuale è diventata d’ordinanza: in questi giorni alla Assl di Olbia è arrivato un carico di circa 1400 mascherine donate dal Rotary Distretto 2080 che riunisce le regioni Lazio e Sardegna, un grande gesto di vicinanza a tutti gli operatori sanitari.

“Queste dimostrazioni di riconoscenza sono sicuramente un incoraggiamento per tutti quegli operatori sanitari che giornalmente lavorano in prima linea per combattere il virus”, dichiara la Direzione della Assl Olbia, che ha apprezzato il grande gesto di solidarietà.

Il Governatore del Rotary Distretto 2080, Giulio Bicciolo, unitamente al Presidente Rotary Olbia, Peppino Mela, hanno fatto consegnare alla Assl gallurese un lotto di 1.200 mascherine chirurgiche e 160 mascherine FFP2.

L’iniziativa rientra nell’ambito di un’iniziativa condivisa con gli altri Distretti Rotary Italiani, per dotare le strutture ospedaliere del territorio di dispositivi di protezione contro il rischio di diffusione del virus.