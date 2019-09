Arzachena, Giornate del Patrimonio: torna Archeoday

Arzachena, 16 settembre 2019. Nell’ambito delle Giornate del Patrimonio promosse dal Ministero dei Beni Culturali, tra le migliaia di manifestazioni ospitate nei luoghi storici di tutta Italia, il 21 e 22 settembre anche Arzachena propone appuntamenti ad hoc con cui promuovere il suo patrimonio culturale.

Il Comune di Arzachena, in collaborazione con la società municipalizzata Ge.se.co surl, l’associazione DeaMater, il museo Labenur e Sardinia Experience per il progetto Nuragica, promuove la terza edizione di Archeoday.

Il villaggio nuragico de La Prisgiona, la tomba dei giganti Coddu ‘Ecchju e la necropoli di Li Muri per l’occasione ospiteranno visite guidate a cui si aggiungono performance artistiche, incontri con esperti, proiezione di documentari, installazioni e laboratori creativi adatti ad adulti, ragazzi e con attività specifiche per bambini. L’evento ha il sostegno della Fondazione Arte, Scienza e Sport Italia istituita da Alisher Usmanov.

“L’appuntamento con l’Archeoday cresce di anno in anno grazie alla partecipazione di nuovi soggetti che operano nel campo culturale e che arricchiscono ogni edizione di nuovi contenuti e opportunità per i visitatori – spiega Valentina Geromino, delegata alla Cultura del Comune di Arzachena -. L’evento si affianca ad altre iniziative promosse dal Comune e rappresenta un’ulteriore occasione per valorizzare il nostro patrimonio storico e sviluppare un circuito virtuoso capace di elevare l’offerta di attrazioni nel territorio e di raggiungere il pubblico nazionale e straniero”.

Anche Gabriella Demuro, assessore alla Municipalizzata, dichiara “In occasione dell’Archeoday e delle Giornate europee del patrimonio, la Ge.se.co, gestore dei siti archeologici di Arzachena, garantisce sconti ai visitatori e la gratuità per i giovani fino a 11 anni e per i residenti. La società partecipa sempre con grande entusiasmo alle manifestazioni artistiche e culturali che valorizzano e promuovono il patrimonio archeologico”.

Dal 21 al 22 settembre anche il museo di ricostruzione storica Labenur allestito nella stazione dei treni di Arzachena risalente al 1929 amplia il consueto programma e offre pacchetti speciali per partecipare ai laboratori di archeologia sperimentale.

Quest’anno l’Archeoday abbraccia anche il progetto Nuragica inaugurato a luglio con l’apertura del parco tematico nel borgo di Cannigione per ripercorrere in poche ore 6 mila anni di cultura arzachenese attraverso ricostruzioni in scala dei siti archeologici ed esperienze multimediali.

Domenica 22 settembre, anche l’Auditorium Multidisciplinare di Arzachena in via Paolo Dettori apre le porte dalle 17.00 per una serata interamente dedicata all’archeologia in Sardegna.

Di seguito il programma completo delle due giornate.

Sabato 21 settembre

Ore 10:00-19:00 Visite guidate ai siti archeologici La Prisgiona, tomba dei giganti Coddu ‘Ecchju e Li Muri

Ore 11:00 – Biglietteria della necropoli di Li Muri

LABORATORIO DI PITTURA PREISTORICA a cura di Museo Labenur Anemos snc

Dopo una breve introduzione sulle pitture parietali del Paleolitico e del Neolitico, verranno illustrate le tecniche di pittura con i pigmenti. Sulla base dei modelli proposti, ciascun partecipante realizzerà una pittura su supporto cartaceo o lapideo. Durata: 2 ore | Destinatari: dai 6 anni

Ore 16:00 – Biglietteria della necropoli di Li Muri

LABORATORIO DI LEVIGATURA DELLA PIETRA a cura di Museo Labenur Anemos snc

Introduzione teorica sulle tecniche di lavorazione della pietra nel Paleolitico e nel Neolitico. Segue laboratorio in cui gli allievi potranno realizzare un ciondolo in steatite levigandolo per sfregamento con l’acqua.

Durata: 2 ore | Destinatari: dagli 8 anni

Ore 19:00 – Museo Laboratorio dell’Età Nuragica a cura di Museo Labenur Anemos snc

LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE: IL PANE NURAGICO – a cura di Laboratorio Ripam Associazione Sicut Erat

Dalla sperimentazione su tegami ricostruiti secondo i modelli originali e con le tecniche dell’epoca unita allo studio dei dati archeologici ed etnoarcheologici si è arrivati a riprodurre alcune attività di panificazione in uso presso le popolazioni nuragiche, dalla molitura del grano alla realizzazione e cottura di focacce. Durata: 2 ore | Destinatari: dai 5 anni

Aperitivo e dj set

Domenica 22 settembre

Ore 11:00 – Nuraghe La Prisgiona

LABORATORIO DI CERAMICA NURAGICA a cura di Museo Labenur Anemos snc

Attività di manipolazione della creta. Dopo una breve introduzione sull’argilla, sulle modalità di reperimento e depurazione, i partecipanti apprenderanno la tecnica di modellazione manuale a colombino e impareranno a riprodurre oggetti come avveniva in età neolitica e/o nuragica. Il laboratorio si articola in due incontri:

1) realizzazione di pintadere e lucerne nuragiche;

2) realizzazione di brocchette askoidi.

Durata: 2 ore per ciascun incontro | Destinatari: dai 6 anni

Ore 17:00 – AMA Auditorium Multidisciplinare Arzachena

Archeologi #patrimonioculturale. Installazioni e performance a cura di Tore Manca e Daniela Tamponi.

Introduce Antonello Zanda.

Proiezione documentario “La civiltà nuragica” di Remo Branca, 1957 | produzione Cineteca Sarda-Società Umanitaria.

Introduce Angela Antona

Proiezione documentario RAI-LUCE Sardegna ‘59

Introduce Maurizio Cossu

Proiezione documentario Ercole Contu e la Scoperta della tomba dei vasi Tetrapodi | produzioni ArcheoFoto Sardegna

Aperitivo nuragico e dj set

Eventi collaterali Parco tematico Nuragica – la mostra a Cannigione

In occasione delle “Giornate del patrimonio” sarà possibile visitare il parco

al prezzo speciale di Euro 5,00 anziché di Euro 15,00. Ingresso ore 10:00 – 12:00; ore 16:00 – 20:00 Prenotazioni al numero +39 389 5949 055

Informazioni sul programma Archeoday: telefono + 39 0789 849341 oppure +39 329 5879388, email [email protected]