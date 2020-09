Arzachena è l’emozionante volo su panorami unici

Arzachena,6 settembre 2020 – La Gallura offre infinite occasioni a coloro che amano la natura e gli sport all’aria aperta.

Questa volta però il punto di osservazione cambia e grazie all’associazione Aviosar di Fabrizio Murroni a Arzachena, scopriamo le bellezze del territorio guardandolo dall’alto.

Volare con piccoli aerei turistici è un’occasione imperdibile per godere della vista di panorami spettacolari, in cui il verde delle colline sfocia nei colori turchesi delle acque della Costa Smeralda, e non solo.

L’amore per il volo ultraleggero è un’emozione indescrivibile, e spesso coloro che sono terrorizzati dall’idea di volare, una volta tra le nuvole preferiscono non atterrare per non dover perdere quel senso di libertà e beatitudine che il volo in alta quota può regalare.

Leonardo da Vinci recitava una massima che gli amanti del volo hanno fatto loro:”Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare”.

“La nostra associazione, La AvioSar – Piloti da Diporto o Sportivo, è nata nel settembre del 2002 nell’oristanese, grazie all’idea di un gruppo di piloti che volevano utilizzare la loro passione (quella del volo) per rendere aiuto al territorio ed alla comunità di tutta l’isola.- così ci racconta il giovane presidente Fabrizio Murroni. – Partiti dall’ex Aeroporto di Fenosu (Oristano) sino ad avere delle proprie “basi” operative per il controllo del territorio e le spiagge nelle maggiori province dell’isola.

L’associazione ebbe il proprio campo base presso l’Aviosuperficie Ulcor di Solarussa (OR) sino al 2019 quando prendemmo (con l’unanimità dei voti) la presidenza io e mio padre e decidemmo di iniziare a spostare il fulcro operativo nel nord Sardegna, più precisamente in Gallura. L’AvioSar ha sempre cooperato con la Regione per quanto riguarda i pattugliamenti estivi a tutela dell’uomo e del territorio da incendi boschivi, incidenti marittimi, controllo discariche abusive e altro ancora”.

Non solo sport e svago quindi per questa associazione che riunisce gli amanti del volo, ma anche un sincero amore per il territorio sardo che si manifesta attraverso una collaborazione attiva con le istituzioni locali.

“Purtroppo le difficoltà si son fatte sentire nel corso degli anni, tanto che prima del 2019, la nostra associazione ha passato dei periodi di inattività.

Dal 2019 ad oggi, grazie alla collaborazione con amici e colleghi del settore marittimo, siamo riusciti a riprendere parzialmente le nostre attività con l’idrocampo. A Cannigione per l’esattezza, – prosegue Murroni, – abbiamo la possibilità di ricevere i nostri colleghi ed amici piloti che con il loro idrovolante arrivano tramite mare (con le giuste precauzioni nel rispetto di terzi, delle leggi e della capitaneria di porto)e di poterli ormeggiare alla boa. Adesso la nostra impresa più grande è quella di riuscire ad ottenere un terreno per la realizzazione di un Campo Volo/AvioSuperficie e riuscire così a riprendere a pieno ritmo le attività di volo vds in Gallura. Per il momento siamo in attesa di risposte dal Comune di Arzachena (i quali ringrazio tutti gli assessori, il Sindaco e la segreteria) per riuscire ad ottenere la migliore e strategica posizione per poter far finalmente nascere la nostra nuova base operativa e regolamenti permettendo aprire i corsi ed una nostra Scuola di Volo in collaborazione con altre scuole dell’isola. Il nostro progetto è vasto e non vediamo l’ora di poter muovere nuovi passi avanti e mostrarvelo in tutto il suo splendore.

Chiediamo a Murroni come ci si debba approcciare al mondo dell’alta quota: “È molto semplice, consiglio a tutti, ed intendo tutti, di avvicinarsi al mondo del volo anche solo partendo dall’ultraleggero. Credo sia poi un ottimo modo per far prendere confidenza con “l’aria” chi è intenzionato poi a passare a livelli successivi ed intensi di Aviazione Generale. Il nostro club è sempre alla ricerca di nuovi soci, tutti son benvenuti purché amino il volo, in ogni suo aspetto, dal pilota di droni all’aeromodellista, dal minimale al paracadutista, dal deltaplano al paramotore, dall’elicottero al multiassi, nessuno escluso. Anche solo chi piace avere la testa tra le nuvole e gli occhi all’insù che fissano il cielo appena sentono il suono di un velivolo.

Per questo cercheremo di avvicinare la popolazione su più fronti, grandi e piccini, per far sì che conoscano il volo e tutte le sue forme e ne comprendano il significato”.

L’avvento del Covid ha toccato tutte le attività sportive e inevitabilmente sulla vita di tutti i giorni di ciascuno di noi: “Il Covid ha influito globalmente su di ogni cittadino, chi più “fortunato” chi meno. Il periodo del lockdown è stato difficile, – ci racconta Murroni .- Quando si tratta della vita di un artigiano, si sà che i soldi scarseggiano di per sé, figuriamoci per l’appunto stando in casa senza poter uscire a lavorare e a generare dei guadagni per poi non ritrovarsi “indebitato”. Ma sono d’accordo con la scelta attuata dal governo, severa ma giusta per il bene di tutti i cittadini. È giusto rinunciare per un breve periodo guadagnandoci la salute di tutti”.

Quando si parla di volo in alta quota inevitabilmente vengono richiamati alla mente episodi in cui il destino e la fortuna sono i veri protagonisti degli eventi: “Per fortuna non ho mai avuto situazioni di pericolo, se non la possibilità di trovare forte vento o forti piogge durante i “voli di trasferimento”. – così ci racconta il presidente AvioSar Murroni – Si vola a vista e sempre in sicurezza. Ogni velivolo ha la propria check list ed il pilota ha l’obbligo di seguirne ogni passo e di fare le dovute manutenzioni e controlli di routine. Il mio “vecchio” avendo conosciuto il mondo dell’aviazione molto prima ancora della mia nascita ha provato delle esperienze di volo più intense (tra le quali ci saranno voli collaudo ed avarie), visto i passaggi fatti negli anni da i vecchi ultraleggeri definiti “tubi e tela” a quelli odierni più sicuri, performanti ed affidabili. Sia di struttura che di motorizzazioni”.

“Consigliamo a tutti di sorvolare tutta l’isola ma anche l’Italia intera, almeno una volta nella vita, – esorta Murroni con uno sguardo vivace e sorridente- . Dall’alto, tutto assume un altro fascino. Consiglierei a tutti gli amanti della Gallura di sorvolare tutta la Costa Smeralda e l’arcipelago di La Maddalena. Sono di un fascino unico”.

Solo il volo riesce a regalare una prospettiva unica e spettacolare densa di grandi emozioni. Se a questo aggiungiamo la bellezza della nostra Gallura, l’esperienza sarà davvero un doveroso regalo, da fare alla nostra anima!