Arzachena: deragliato Trenino Verde

Arzachena, 8 agosto 2020 – Ieri mattina è deragliato, all’interno del Comune di Arzachena, il Trenino verde: un servizio apprezzatissimo da turisti e residenti. Il trenino si muove molto lentamente, per cui non ci sono stati feriti.

I turisti a bordo sono stati trasferiti su alcuni bus sostitutivi e hanno proseguito il viaggio per ammirare le bellezze della Gallura. Secondo Arnaldo Boeddu (segretario Filt Cgil Sardegna) questo incidente, fortunatamente non grave, deve essere di stimolo per mettere mano a tutta la rete del Trenino verde, in modo da garantire la sicurezza.

In ogni caso, nel punto in cui è avvenuto l’incidente, Arst ha già provveduto a mandare una squadra di operai per risolvere il problema.