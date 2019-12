Arte | Nuove donazioni per il Museo MAN

Nuoro, 7 dicembre 2019 – Il valore artistico e culturale di un’istituzione museale, ovvero l’importanza che assume nel territorio come riferimento per artisti e linguaggi espressivi si evince dal numero delle donazioni che permettono di incrementare la propria Collezione.

In questo si distingue il Museo MAN di Nuoro che nel 2019 ha ampliato la sua rilevante e preziosa collezione con nuove opere di artisti del Novecento.

Oltre alle donazioni di François-Xavier Gbré, Francesca Devoto e Aldo Contini si aggiungono un’installazione di Giorgio Andreotta Calò (Venezia, 1979), diciotto fotografie di Guido Guidi (Cesena, 1941) e quattro acqueforti di Anna Marongiu (Cagliari, 1907 – Ostia, 1941).

Giorgio Andreotta Calò ha donato al MAN l’installazione ambientale Produttivo (2019) nell’ambito di un progetto di donazioni indirizzate ai musei della rete di Amaci (Associazione Nazionale dei Musei d’Arte Contemporanea) di cui il MAN fa parte dal 2004 rappresentando l’unico museo della Sardegna.

Altra donazione importante sono le diciotto fotografie di Guido Guidi, in bianco e nero del 1974 e a colori del 2011, scelte tra quelle esposte al MAN nella recente mostra In Sardegna: 1974, 2011, prima monografica di Guidi in un museo italiano, dedicata al rapporto tra il fotografo e il territorio sardo.

Infine, il MAN ha ricevuto dagli eredi e i familiari di Anna Marongiu quattro acqueforti su carta degli anni Trenta: Circo equestre (1934), Il volo di Icaro (1935), Il cavaliere dell’ideale (1937) e Panorama di Cagliari (1939); attualmente in mostra nella retrospettiva dedicata all’artista a cura di Luigi Fassi.

Le donazioni rafforzano lo straordinario valore della collezione del MAN e testimoniano l’importante ruolo ricoperto dal museo nel panorama artistico italiano ed europeo.

