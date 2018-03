Olbia: apre al pubblico la necropoli di San Simplicio

Olbia, 24 marzo 2018 – Tra una settimana il museo sotterraneo che custodisce la necropoli di San Simplicio, fondamentale pezzo della cultura e dell’archeologia olbiese, sarà aperto in occasione della settimana di Pasqua.

Dal 29 marzo sarà quindi possibile visitare i reperti, non più per pochi giorni ma fino al prossimo 31 dicembre: a gestire l’organizzazione sarà l’Aspo, la società municipalizzata che si è proposta anche di promuovere il sito archeologico tra i turisti, applicando precise ed efficaci campagne di marketing. Per accedere alla necropoli si pagherà un biglietto di qualche euro, comprensivo anche il noleggio di un’audioguida e l’utilizzo di piattaforme multimediali: nel museo è possibile scoprire alcune tombe romane, due pozzi greci, una fornace medievale e la rampa di accesso al tempio romano di Cerere, che si trovata al posto dell’attuale basilica. La struttura, realizzata dalla giunta Giovannelli, è adesso affidata all’Aspo, che può avvalersi anche di un contributo economico di 20mila euro, da parte della Fondazione di Sardegna.

L’apertura al pubblico di questo prezioso pezzo di storia olbiese è un piccolo tassello che segna un passo di rinascita culturale per la città, la valorizzazione di un patrimonio importante ma troppo spesso bistrattato e sottovalutato.