Anno giudiziario: carenza di organico e criticità, Tribunale Tempio nodo dolente

Cagliari, 2 febbraio 2020- Non solo mare, sole, turismo e relax, la Sardegna che è stata svelata ieri, durante l’apertura dell’Anno giudiziario al Palazzo di Giustizia di Cagliari, mostra il suo lato più oscuro.

53 omicidi è tentati omicidi di cui 13 ai danni delle donne. Numeri di cui certamente non vantarsi. Purtroppo, come ha dichiarato la Procuratrice generale Francesca Nanni sono circa il 25% di omicidi ai danni delle donne che “avvengono quasi esclusivamente per motivi personali o familiari e quasi mai derivano da interessi o dinamiche criminali di diversa natura”.

La nostra isola non è meta solo di vacanzieri e investitori, ma anche di bande criminali che oggi sono ptevalentemente sarde che si sono specializzate nel traffico di droga, anche a livello internazionale.

Il businnes della droga oggi presenta veri sodalizi con infiltrazioni straniere anche legate alla mafia nigeriana. In aumento le piantagioni di droga.

Ferita dolente, che di certo non aiuta la giustizia a lottare contro la criminalità, è la continua carenza d’organico, anche correlata ai pensionamenti riferiti alla legge quota 100, che sta mettendo in crisi tutto il distretto di Corte d’Appello della Sardegna.

Il documento scritto dalla presidente della Corte d’Appello di Cagliari, Gemma Cucca presenta tutte le criticità di un sistema giudiziario sardo che a causa della forte carenza d’organico oggi sembra infragilirsi.

A proposito di carenza di personale anche il Coordinamento Giustizia della Regione Sardegna fa il punto della situazione esprimendo un suo giudizio finale per il Ministero della Giustizia con: “Non adeguatezza”.

“Ci saremmo aspettati qualcosa di più e di diverso da coloro che si sono definiti appartenere al “Governo del cambiamento”, in realtà è cambiato molto poco, quello che è rimasto inalterato è la scarsa, scarsissima, attenzione al personale in servizio nonostante si sia parlato per anni di

riqualificazione del personale interno, di formazione, di progressioni economiche, di benessere del dipendente, di miglioramenti organizzativi e professionali, di edilizia giudiziaria e di politica di misurazione e valutazione della performance”

Nel documento diramato alla stampa un elenco di cose che non vanno:

“Nel Ministero della giustizia non tutti i contratti collettivi sono applicati. Basti pensare agli accordi sulla mobilità, alle posizioni organizzative, alla

banca delle ore, ai passaggi d’area degli ausiliari, cancellieri, contabili, informatici, traduttori. Gli uffici rischiano la paralisi per lo svuotamento per i tantissimi pensionamenti a cui non fa seguito una reale ed efficace azione di reclutamento di nuovo personale, i concorsi programmati sono

insufficienti al momento a frenare l’emorragia e la pressione ormai diventata insostenibile, dell’enorme carico di lavoro che si riversa sull’esiguo personale in servizio la cui età media è intorno ai 55 anni”.

Infine il nodo dolente un esempio emblematico per la Sardegna: l’Ufficio giudiziario di Tempio Pausania.

“Versa da anni in una gravissima situazione di carenza dì organico sia del personale amministrativo che magistratuale. A nulla sono valsi gli appelli dei Presidenti e Procuratori che si sono avvicendati a Tempio, gli scioperi degli avvocati, gli articoli di denuncia sui quotidiani, a nulla è valso il sacrificio, il disagio e lo stress a cui sono sottoposti quotidianamente i colleghi giudiziari, i magistrati e gli avvocati a tacere del danno arrecato ai cittadini della Gallura; il Ministero, arroccato nella lontananza delle stanze romane sembra impermeabile a qualunque richiesta, indifferente alla

grave responsabilità per una giustizia zoppa e di fatto negata alla Gallura tutta e agli imprenditori che vi operano”.

Il documento diramato dal Coordinamento Giustizia della Regione Sardegna chiude con alcune perplessità sul nuovo sistema di valutazione appena introdotto: “Questi sono solo alcuni esempi del fallimento del progetto giustizia; il personale è demotivato ed esasperato e pensa che se da un lato col nuovo sistema di valutazione appena introdotto, si rischia il licenziamento in caso di valutazione negativa, sa bene che lo stesso rischio non esiste per l’Alta Dirigenza che non raggiunge gli obiettivi che portano al miglioramento della macchina giustizia” .