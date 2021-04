Sanità: Andrea Viola dialoga con Annamaria Parente (Commissione sanità Senato)

Olbia. Un importante appuntamento attende la Sardegna. Il prossimo 26 aprile la presidente della Commissione Senato Annamaria Parente parlerà della Riforma Sanitaria necessaria all'Italia e del recovery plan insieme ad Andrea Viola, coordinatore provinciale Italia Viva.

Il sistema sanitario italiano lo scorso dicembre ha soffiato su 40 candeline. Nel corso dei decenni sono state operate grandi trasformazioni, anche se il sistema presenta ancora delle falle (ad esempio la dotazione di personale per posto-letto in Italia è al di sotto della media: 3,3 addetti per posto letto. 7,9 nel Regno Unito, 7,3 in Danimarca, 4,6 nei Paesi Bassi). Questo è solo uno degli aspetti a cui si dovrà dare spazio e risposte nel corso dell'evento.

Numerosi saranno gli interventi di esperti del settore sanitario, e dei territori che necessitano di miglioramenti urgenti. L'evento è online e si svolgerà sulla piattaforma Zoom.