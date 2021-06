Ancora sbarchi nell'Isola: quasi 70 gli arrivi

Generale

Vaccini: riprogrammati 118mila richiami in Sardegna

Cagliari. In seguito all'emanazione delle nuove direttive ministeriali legate al divieto di somministrazione di AstraZeneca agli under 60, la Regione Sardegna ha provveduto a riprogrammare i richiam per 118.000 sardi. Si tratta per lo più di a...