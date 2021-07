Variante Delta, ecco il piano: test in zone turistiche, si parte da Gallura

Olbia. Anche se i casi sono pochi, la variante Delta preoccupa per la sua capacità di diffusione: come correre ai ripari? Semplice: evitare ciò che è successo l'anno scorso e così la giunta Solinas ha approvato un piano per test e tracciamento per individuare nelle zone turistiche tale variante e scongiurarne la diffusione.

A disposizione dell’Azienda sanitaria saranno messi, tra l’altro, decine di migliaia di tamponi in tutta l'Isola. Il piano partirà dalla Gallura, l'area a più intensa attività turistica dell'isola, ma il piano si estenderà in tutta la Sardegna. L'Ats fornirà i tamponi dove c'è necessità e poi sarà fondamentale il tracciamento. Da lunedì le autorità sanitarie regionali hanno intenzione di accelerare con almeno 2.500 test al giorno in tutta la Sardegna anche sulla base della proposta del Coordinamento regionale Sardegna che si avvale dei laboratori di Cagliari, Aou, Sassari e Nuoro. Secondo gli ultimi dati, la Sardegna con il 66,7% è seconda in Italia dopo il Friuli Venezia Giulia per incidenza della variante Delta.