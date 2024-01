AirItaly: USB e AP verso l'incontro con candidata Alessandra Todde

Olbia. USB lavoro privato e AP - Associazione Piloti tornano a parlare della lunga vertenza Meridiana e poi AirItaly annunciando di essere disposti ad incontrare i vari candidati alle prossime elezioni regionali in Sardegna. Sottolineano USB lavoro privato e AP - Associazione Piloti "sono state protagoniste, sempre dalla parte giusta della barricata, quella della salvaguardia dell’industria e del lavoro, della lunghissima vertenza contro la mala gestione di Meridianafly prima e le chimere qatarine che hanno portato alla fusione e relativa chiusura di Airitaly dopo".

"Una storia che ha visto la distruzione sistematica della seconda industria della Sardegna, prodotto centinaia di licenziamenti nel 2016 e fatto sparire del tutto nel 2022 i circa mille posti di lavoro di altissime e qualificate professionalità di piloti, assistenti di volo, tecnici aeronautici, operai e impiegati in un territorio assetato di lavoro stabile. Una vicenda clamorosa che ha impoverito un’isola che vive di turismo nonché dell’affidabilità dei collegamenti e che non è affatto da considerarsi conclusa, dato che ancora molti lavoratori e lavoratrici sono impegnati nel tentativo di ricollocazione tutt’altro che facile e scontata, nonostante qualche primo passo in tal senso sia stato fatto in ambito Aeroitalia, così come nell'ambito delle riqualificazioni, grazie all'impegno della Regione Sardegna e di ASPAL".

Prosegue la nota: "La questione del recupero delle maestranze di MeridianaFly in Sardegna sarà un tema che la prossima giunta si troverà inevitabilmente ad affrontare e la sua soluzione non potrà essere disgiunta dalle scelte strategiche del trasporto aereo della Sardegna: la continuità territoriale; gli incentivi alle politiche attive per la formazione insieme a quelli per le compagnie aeree che premino la riassunzione di questo personale; la questione della riapertura di un polo manutentivo nell’isola e il prolungamento del sostegno al reddito verso le categorie ormai in vista della fine della NASPI".

"USB lavoro privato e AP accolgono quindi più che volentieri l’invito per un incontro il giorno 12 gennaio prossimo giunto da parte della candidata Alessandra Todde, peraltro già ben a conoscenza del tema, affrontato durante i suoi trascorsi al Governo. Così come accoglieranno altrettanto volentieri quelli che arriveranno da parte degli altri candidati alla presidenza della RAS che siano disposti a parlare seriamente di questo problema e ascoltare la nostra voce. Considerata la strategicità del settore e l’impatto sociale che potrebbero avere le possibili scelte positive su di esso, così come le pesanti conseguenze sociali ed economiche in caso di scelte negative o inazione, USB lavoro privato e AP, ritengono auspicabile un confronto pubblico alla presenza di tutti i candidati alla presidenza della giunta regionale laddove ci fosse la disponibilità, rendendosi disponibile fin d’ora a organizzarlo", concludono.