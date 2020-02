Crisi Air Italy: easyJet e Ryanair offrono tariffe speciali

Olbia, 13 febbraio 2020 – Mentre si attendono le mosse due due commissari liquidatori di Air Iyaly, ai quali il Governo ha chiesto soluzioni diverse dalla chiusura lampo della compagnia olbiese, i vettori low cost affilano le armi.

Ryanair presenterà stamattina la sua discesa in campo nella vertenza che riguarda non solo il destino di 1200 lavoratori, ma anche dei collegamenti per la Sardegna.

Al momento si sa solo che è in programma, da parte della compagnia irlandese, l’avvio di una tariffazione “speciale” – che riguarderebbe 11 rotte tra cui anche Cagliari – dedicata proprio ai voli cancellati.

Lo stesso schema è seguito da easyJet che propone una tariffa fissa a 39,99 euro dedicata a chi è in possesso di una prenotazione della compagnia olbiese per volare da Milano Malpensa a Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo.

Rimane in ballo, per i viaggiatori sardi, il problema della continuità aerea che ha un sistema molto diverso rispetto al libero mercato.

La continuità prevede non solo una tariffa agevolata fissa per i residenti, ma anche alcuni “benefit” come la possibilità di portare gratuitamente due bagagli (uno in stiva, l’altro in cabina), il poter cambiare prenotazione gratuitamente e la possibilità di viaggiare insieme a un animale domestico.