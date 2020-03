Air Italy, Sindacati uniti: rilanciare compagnia nell’industria nazionale

Olbia, 23 marzo 2020 – Durante questa grande emergenza sanitaria, causa Covid-19, tutte le sigle sindacali di categoria continuano a mantenere alto l’interesse sulla vertenza dei licenziamenti Air Italy.

Tutte le sigle sindscali: Filt Cigl, AP Associazione Piloti, Unione Sindacale di Base, Anpav, Uilt Trasporti, Cobas del Lavoro privato, e UGL Federazione nazionale del Trasporto Aereo scendono in campo unite per chiedere ancora al Governo che la compagnia aerea, con basi Olbia e Malpensa, venga ricompresa nel progetto di rilancio del trasporto aereo nazionale.

“L’emergenza Covid-19 ha fatto comprendere a tutti, se mai ce ne fosse stato bisogno, l’importanza di asset strategici per la difesa e la sicurezza Nazionale che, come la sanità, non possono sottostare sempre e comunque a logiche di puro mercato e profittabilità”. Si legge nel comunicato.

“L’aviazione civile, in un Paese con le caratteristiche orografiche come quelle italiane, in cui strade e ferrovie non sono sufficienti a sopperire alle moderne esigenze di trasporto e spostamento, a maggior ragione considerata anche la vocazione al turismo, non può prescindere da una grande azienda nazionale di trasporto aereo che si faccia carico di garantire i collegamenti, anche in situazione di oggettiva difficoltà e con coefficienti di carico bassissimi, come fatto in questi giorni da Alitalia”.



“Tutte le flotte private sono oramai a terra o altrove perché nessun imprenditore è disposto a continuare l’attività in perdita. Se i collegamenti aerei non fossero garantiti anche a prescindere da logiche di bilancio, come accade per la sanità, oggi l’intero Paese sarebbe ancora più in ginocchio”.



“Il Governo ha giustamente varato misure straordinarie per far fronte all’emergenza in corso e sta, in queste ore, nazionalizzando la compagnia di bandiera senza la quale, oggi, non verrebbe garantito il trasporto aereo, neanche per gravi questioni di emergenza”.

“Per quanto sopra le scriventi OOSS e AAPP chiedono al Governo centrale e a quelli delle regioni Sardegna e Lombardia, pari dignità di trattamento per Air Italy, che per quasi sessant’anni ha permesso a milioni di passeggeri di volare, trasportando anche i nostri soldati verso le basi in aree di crisi”.



“Chiedono che Air Italy, che custodisce un patrimonio di competenze irripetibili, venga ricompresa in un ampio progetto di rilancio dell’intera industria nazionale di trasporto aereo, oggi distrutta dal dumping, per assolvere finalmente a una funzione di servizio pubblico sempre ignorata dagli altri vettori”. Conclude così il comunicato unitario delle RRSSAA Air Italy.