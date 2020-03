Air Italy, licenziamento collettivo per 1450 persone: “Regione riferisca su compagnia sarda”

Olbia, 03 marzo 2020 – Parte oggi, con la riunione prevista per le ore dodici alla palazzina di Air Italy, la procedura di licenziamento del personale.

“Sono in arrivo le comunicazioni formali con le quali i liquidatori di Air Italy comunicano l’apertura della procedura prevista dalla legge per i licenziamenti collettivi dei 1445 lavoratori di Air Italy”, spiega Anpav.

“La Legge 223/91 impone alle aziende che intendano procedere al licenziamento collettivo del proprio personale, di comunicare preliminarmente tale intenzione ai Sindacati e di avviare degli incontri con gli stessi e con la mediazione del Ministero del Lavoro, al fine di gestire tale fase espulsiva del personale individuando tutti gli istituti che il sistema mette a disposizione per mitigare le conseguenze di tali drammatiche situazioni”, precisa Marco Bardini (Anpav).

“Tale procedura ha una durata prefissata per legge di 75 giorni prima dei quali non si può procedere a nessun licenziamento. Tuttavia, decorso questo termine, in difetto di soluzioni alternative, l’azienda potrà procedere”.

Queste le richieste di Anpav: “Chiediamo alla Regione Sardegna, sprofondata in un assordante silenzio dopo l’annuncio di voler procedere alla costituzione di una compagnia aerea a capitale pubblico – privato, di comunicarci lo stato dell’arte di tale progetto. Abbiamo già formalizzato a tal proposito, al Presidente Solinas, una richiesta di urgente incontro”.

Poi le richieste al Governo:

“Chiediamo al Governo di ricercare tutte le soluzioni possibili per reperire un partner industriale serio che intenda investire in un progetto di rilancio di ciò che resta di Alisarda/Meridiana/air Italy al fine di non disperdere l’immenso patrimonio rappresentato dal know how dei lavoratori che tra breve saranno licenziati”.

“Chiediamo al Governo di dotare anche i lavoratori di Air Italy delle stesse tutele e garanzie di cui dispongono i lavoratori di Alitalia ma che, ad oggi, appaiono negate visto l’impegno ad erogare la cassa integrazione per soli sei mesi”.