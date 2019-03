Air Italy lancia il suo gelato: fiordilatte, miele d’acacia e cornflakes

Olbia, 19 marzo 2019 – Nuova azione promozionale per Air Italy, la compagnia aerea con base nella Città di Olbia.

L’azienda si è recentemente fatta notare a Miami lo scorso fine settimana, con la prima tappa del Gelato Festival in collaborazione con Massimiliano Scotti, campione europeo di gelato.

“Air Italy e lo chef Massimiliano Scotti hanno partecipato alla competizione che ha coinvolto 11 chef nella cornice del Brickell City Center e La Centrale, nel cuore di Miami. Ad ammirare e gustare gli originali sapori inseriti nei gelati artigianali una folla entusiasta e amante del Festival. In linea con lo slogan della compagnia aerea – Imagine The World Different – la speciale ricetta di Air Italy presentata questo fine settimana è stata una meravigliosa combinazione di Fiordilatte, miele d’acacia e cornflakes”, si legge nella nota stampa.

Il Chief Operating Officer di Air Italy, Rossen Dimitrov, ha dichiarato: “Quando pensi all’Italia e ai suoi diversi contributi al mondo del cibo, uno dei prodotti che mi viene subito in mente è il gelato, e c’è una buona ragione. L’Italia ha creato questo delizioso dolce e l’ha esportato in tutto il mondo.

“Un simbolo italiano riconosciuto a livello internazionale quindi – offerto già a bordo dei nostri voli – che si abbina perfettamente alla presentazione dei nostri nuovi servizi in partenza da Miami e a questo nuovo esclusivo gelato svelato in questa prima tappa del Festival”, ha continuato Dimitrov.

“Partendo da questo sapore unico di miele e cornflakes, nei prossimi mesi continueremo a introdurre sapori sempre più caratteristici, accompagnando ogni tappa del tour e accogliendo sempre più ospiti al nostro stand, invitandoli ad assaggiare le nostre ricette e a “Immaginare il mondo in modo differente.”

Massimiliano Scotti, vincitore del Gelato Festival Europe, chef dei nuovi gelati Air Italy, ha dichiarato: “Per questa prima tappa a Miami, mi sono ispirato alla tipica colazione americana e alle sue peculiarità come i cornflakes, il latte, la crema e il miele di acacia. Il tocco finale sono stati i biscotti macaron con i colori di Air Italy aggiunti in cima. “

Gabriele Poli, Presidente del Gelato Festival, ha annunciato oggi da Miami, in Florida: “La città di Miami è stata la location perfetta per la finale del Gelato Festival America. Migliaia di persone hanno partecipato a questa competizione nella quale 11 campioni del gelato artigianale hanno gareggiato in vista del Gelato Festival World Masters previsto nel 2021. Grazie a La Centrale e al Brickell City Center per averci ospitato a Miami e per tutti i nostri sponsor e partner. Viva Miami, il Gelato e il Gelato Festival. Ci impegniamo a tornare a Miami di nuovo nel 2020.”

Gli eventi del prossimo Festival del Gelato Festival saranno:

EUROPA 2019

6 – 7 aprile Firenze – Piazzale Michelangelo

13 – 14 aprile Roma – Via delle Magnolie – Villa Borghese

27 – 28 aprile Torino – Piazza Vittorio Veneto

4 – 5 maggio Milano – Piazza Castello

USA 2019

7-8 settembre Washington DC – City Market at O

28-29 settembre Los Angeles – Pacific Design Center